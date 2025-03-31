Прощайте, дряблые руки: эти 4 упражнения укрепят трицепсы

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Вы когда-нибудь махали кому-то рукой на прощание и были разочарованы взмахом руки? Одна из самых частых жалоб касается именно "мышцы-прощай" — как в народе называют трицепс. Естественная тенденция такова, что с годами эта область становится дряблой, а также накапливает лишний жир. Но не все потеряно.

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Эту область руки можно укрепить с помощью упражнений в спортзале. Персональный тренер Аманда Лора провела в социальных сетях обучение, которое поможет в выполнении этой миссии.

Делайте одностороннюю тягу на трицепс в тренажёре, также избавиться от дряхлости поможет "прокачка трицепса в стойке"; также трицепс можно качать в положении лёжа с помощью гирь; последнее упражнение — "французский трицепс".

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

