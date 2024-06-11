Смертельные ошибки на пляже — советы, которые спасут вашу жизнь

Эксперт рассказал, как безопасно провести время на пляже

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Открытие пляжного сезона привлекает множество отдыхающих к водоёмам. Советник руководителя Всероссийской общественной молодёжной организации "Всероссийский студенческий корпус спасателей" Алексей Малов рассказал о том, как безопасно и правильно провести время на пляже.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Он отметил важность соблюдения правил безопасности у воды и порекомендовал купаться на оборудованных водоемах, где обследовано дно, разрешено купание, дежурят спасатели и есть медицинский пункт, сообщает Newsinfo.Ru.

"Плюс во всех этих оборудованных местах, естественно, есть правила поведения: обозначена зона купания, куда можно заплывать, куда нельзя заплывать. Этого тоже стоит придерживаться", — говорит эксперт.

Также меры предосторожности касаются прокатных средств, таких как лодки и катамараны. Эксперт подчеркнул необходимость надевать спасательные жилеты и кататься только в определённых местах.

"Если мы говорим о детях, то их заход в воду без присмотра взрослых вообще категорически не рекомендован", — считает Малов.

Кроме того, важно избегать перегрева на солнце и правильно оценивать свои силы, чтобы избежать переохлаждения при купании.