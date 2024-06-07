Ошибка бухгалтерии сделала рабочего российского завода миллионером

Работнику компании "Аэростар МСК" в Железногорске Курской области по ошибке начислили зарплату в размере 1,7 миллиона рублей.
Предприятие не смогло вернуть деньги через суд, сообщает Telegram-канал Mash.
Сначала руководство требовало вернуть сумму и даже угрожало сотруднику, потребовав подписать документы для оспаривания перевода в суде. Однако после серии судебных процессов компания проиграла.
Суд признал, что ошибка была технической, а не арифметической, и деньги остались у сотрудника.
Мужчина потратил сумму на приобретение двух автомобилей — Chevrolet Cruze и Chevrolet Aveo, золотых украшений для жены, а также часть средств отправил на СВО.
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