Ошибка бухгалтерии сделала рабочего российского завода миллионером

Работник получил 1,7 миллиона из-за ошибки бухгалтерии

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Работнику компании "Аэростар МСК" в Железногорске Курской области по ошибке начислили зарплату в размере 1,7 миллиона рублей.

Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе is licensed under public domain

Предприятие не смогло вернуть деньги через суд, сообщает Telegram-канал Mash.

Сначала руководство требовало вернуть сумму и даже угрожало сотруднику, потребовав подписать документы для оспаривания перевода в суде. Однако после серии судебных процессов компания проиграла.

Суд признал, что ошибка была технической, а не арифметической, и деньги остались у сотрудника.

Мужчина потратил сумму на приобретение двух автомобилей — Chevrolet Cruze и Chevrolet Aveo, золотых украшений для жены, а также часть средств отправил на СВО.