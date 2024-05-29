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Эксперт Дмитрий Кокорев рассказал, как пенсионные накопления часто теряются из-за необдуманных инвестиций и спекуляций

Предпенсионеры теряют сбережения из-за рискованных инвестиций и займов

1:45
Общество

Люди, откладывающие деньги на пенсию, часто теряют свои накопления из-за спекуляций, представленных как выгодные инвестиции. Некоторые даже берут взаймы и оказываются в долгах. Об этом предупреждает эксперт по инвестициям на фондовом рынке и в криптовалютах Дмитрий Кокорев.

Предпенсионеры теряют сбережения из-за рискованных инвестиций и займов
Фото: petitsiyu-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-podpisali-million-chelovek by Klops.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

По его словам, люди, приближающиеся к пенсии, часто неправильно оценивают свои риски при попытке инвестировать.

"Например, женщина 55 лет накопила определенную сумму, а до пенсии у неё еще осталось немного времени. Её задача — безопасно приумножить свой капитал, потому что у неё нет возможности снова его наращивать, если она потеряет свои деньги. В этом случае она может инвестировать только в максимально безопасные инструменты: в основном в облигации, небольшую долю — в акции. Однако обычно люди поступают крайне необдуманно", — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Он уточнил, что часто граждане вкладывают все свои сбережения в акции и даже берут кредиты, несмотря на то, что до пенсии остаётся совсем мало времени и потеря денег недопустима.

"Новичкам ни в коем случае нельзя брать заёмные средства. То есть, можно использовать только свои деньги, не брать кредиты в банках и не занимать средства у брокера. Заниматься лучше именно долгосрочным инвестированием: покупать ценные бумаги и удерживать их длительный период времени, например, 10 лет. По статистике 97% новичков, если они занимаются трейдингом — активной ежедневной торговлей, теряют свои средства", — подчеркнул Кокорев.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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