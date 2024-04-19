В России предложили пересмотреть нормы трудового законодательства в связи с оттоком мигрантов

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Граждан России заставят больше работать из-за отъезда мигрантов

0:52
Общество

Директор Управления рынка труда и социального партнерства РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей) Марина Москвина озвучила ряд инициатив по трудовому законодательству.

Граждан России заставят больше работать из-за отъезда мигрантов
Фото: .dvidshub.net by U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Nicholas Guevara/U.S. Central Command Public Affairs

РСПП предлагает увеличить количество дней переработок и упростить процедуру увольнения и приёма на работу. Если сейчас по нормам ТК РФ допустимо перерабатывать сверхурочно два дня подряд, то в дальнейшем этот лимит планируется убрать. Так что будет упрощён приём на работу.

Эти меры объясняются растущим дефицитом кадров на рынке труда после оттока трудовых мигрантов, которые недовольны волатильностью курса рубля и ухудшением отношения со стороны местного населения.

В то же время в инициативах РСПП нет никаких мер по повышению оплаты труда. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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