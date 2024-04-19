В России предложили пересмотреть нормы трудового законодательства в связи с оттоком мигрантов

Директор Управления рынка труда и социального партнерства РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей) Марина Москвина озвучила ряд инициатив по трудовому законодательству.
РСПП предлагает увеличить количество дней переработок и упростить процедуру увольнения и приёма на работу. Если сейчас по нормам ТК РФ допустимо перерабатывать сверхурочно два дня подряд, то в дальнейшем этот лимит планируется убрать. Так что будет упрощён приём на работу.
Эти меры объясняются растущим дефицитом кадров на рынке труда после оттока трудовых мигрантов, которые недовольны волатильностью курса рубля и ухудшением отношения со стороны местного населения.
В то же время в инициативах РСПП нет никаких мер по повышению оплаты труда.
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