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Глава Дагестана призвал к сохранению братских отношений с Чечнёй

Чечня и Дагестан улаживают провокацию с задержанием чеченского генерала

1:19
Общество

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал задержание главы МЧС Чечни на КПП "Герзель", которое случилось накануне. 

Чечня и Дагестан улаживают провокацию с задержанием чеченского генерала
Фото: Screencap, Ramzan Kadyrov Telegram channel

Он заявил, что инцидент на КПП "Герзель" требует детального анализа, но не повлияет на братские отношения между регионами. Также глава Дагестана призвал не давать почву для провокаций и предоставить дело правоохранителям.

Накануне глава МЧС Чечни Алихан Цакаев был задержан на КПП "Герзель" в Дагестане за нарушение правил дорожного движения. По предварительным данным, министр мог быть пьян. На снятом видео было зафиксировано, что дагестанские силовики вытащили из машины чеченского генерала и уложили на землю.

Однако затем в дело вмешались бойцы спецназа "Ахмат" силой забрали чиновника и увезли его в неизвестном направлении. Рамзан Кадыров назвал задержание Цакаева провокацией и потребовал найти и наказать виновников. Он сказал, что генерал был без формы и документов и потому его задержали по незнанию. Однако, узнав, кто он, якобы отпустили без всяких последствий. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации о ситуации.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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