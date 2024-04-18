Физик был осужден в Петербурге за госизмену

Доктор технических наук передавал секретные разработки заграничным специалистам

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Физика Александра Куранова приговорили к семи годам колонии за госизмену. Он признал свою вину и сотрудничал со следствием.

Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain

76-летний доктор технических наук Александр Куранов признан виновным в госизмене и приговорен к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за секретности материалов.

Назначенный срок лишения свободы меньше, чем предусмотрено статьей 275 УК о государственной измене в связи с возрастом осужденного, а также в связи с его содействием следствию. Суд применил ст. 64 УК для назначения более мягкого наказания, связанного с мотивами преступления и смягчающими обстоятельствами.

Дело Куранова было рассмотрено всего за два судебных заседания. Куранов является доктором технических наук, профессором кафедры систем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Он специализировался на научных разработках, связанных с углеводородным топливом для летательных аппаратов.

Куранов был задержан летом 2021 года по обвинению в передаче секретных данных о гиперзвуковых разработках иностранному гражданину.