Адвокат Карабанов рассказал, что делать, если возле подъезда лежит нетрезвый человек

2:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители городов России время от времени сталкиваются с неприятной сценой: на улицах, возле подъездов или в переулках могут обнаружить человека в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения. Обычно прохожие предпочитают обходить таких людей стороной.

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Однако пребывание в таком состоянии может представлять угрозу для их здоровья и даже жизни, а сами нетрезвые люди могут быть опасны для окружающих.

Что делать, если вы обнаружили человека в нетрезвом состоянии, и нужно ли оказывать ему помощь? Об этом рассказал адвокат Александр Карабанов в беседе с Общественной Службой Новостей.

"Важно понимать, что человек в состоянии алкогольного или наркотического опьянения может быть агрессивным и представлять опасность. Поэтому я бы рекомендовал не вмешиваться самостоятельно, а вызвать полицию. Они смогут оценить ситуацию и принять необходимые меры", — сказал он. "Если у прохожего есть медицинские навыки и он осознает, что человеку нужна срочная медицинская помощь, например, из-за возможного задыхания или сердечного приступа, то он может оказать помощь".

Карабанов отметил, что неквалифицированная помощь может ухудшить состояние нетрезвого человека, поэтому непрофессионалам лучше не пытаться помогать. Это относится не только к случаям алкогольного или наркотического опьянения, но и к другим ситуациям, где требуется медицинская помощь, например, после аварии.

В заключение, адвокат подчеркнул, что гражданам России не обязательно помогать нетрезвым людям.

"В Уголовном кодексе есть статья об 'Оставлении в опасности', но здесь должен быть специфический субъект. Это либо медицинский работник, обязанный помочь по своей профессии, либо родитель, ответственный за своего ребенка. Для других граждан, не связанных с ситуацией, нет юридической ответственности, если они просто проходят мимо", — заключил он.