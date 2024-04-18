Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России растёт спрос на страхование домашних животных
Российские компании в 2023 году потратили на продвижение в Telegram 3,7 млрд рублей
Как приготовить фруктово-овощной сок с помощью блендера и марли
Политолог Ищенко объяснил действия Израиля против Ирана
ABC: австралийскому депутату грозит вотум недоверия из-за выборов РФ
Врач Сараев: кофе лучше пить после завтрака
Кардиолог Степаненко предостерёг от вождения автомобиля после инфаркта
Небензя: Мир не смог спасти палестинцев из-за США
Ученые заявили, что отношения могут сделать интроверта экстравертом

Адвокат Карабанов рассказал, что делать, если возле подъезда лежит нетрезвый человек

2:05
Общество

Жители городов России время от времени сталкиваются с неприятной сценой: на улицах, возле подъездов или в переулках могут обнаружить человека в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения. Обычно прохожие предпочитают обходить таких людей стороной.

Адвокат Карабанов рассказал, что делать, если возле подъезда лежит нетрезвый человек
Фото: unsplash.com by Israel Sundseth is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако пребывание в таком состоянии может представлять угрозу для их здоровья и даже жизни, а сами нетрезвые люди могут быть опасны для окружающих.

Что делать, если вы обнаружили человека в нетрезвом состоянии, и нужно ли оказывать ему помощь? Об этом рассказал адвокат Александр Карабанов в беседе с Общественной Службой Новостей.

"Важно понимать, что человек в состоянии алкогольного или наркотического опьянения может быть агрессивным и представлять опасность. Поэтому я бы рекомендовал не вмешиваться самостоятельно, а вызвать полицию. Они смогут оценить ситуацию и принять необходимые меры", — сказал он. "Если у прохожего есть медицинские навыки и он осознает, что человеку нужна срочная медицинская помощь, например, из-за возможного задыхания или сердечного приступа, то он может оказать помощь".

Карабанов отметил, что неквалифицированная помощь может ухудшить состояние нетрезвого человека, поэтому непрофессионалам лучше не пытаться помогать. Это относится не только к случаям алкогольного или наркотического опьянения, но и к другим ситуациям, где требуется медицинская помощь, например, после аварии.

В заключение, адвокат подчеркнул, что гражданам России не обязательно помогать нетрезвым людям.

"В Уголовном кодексе есть статья об 'Оставлении в опасности', но здесь должен быть специфический субъект. Это либо медицинский работник, обязанный помочь по своей профессии, либо родитель, ответственный за своего ребенка. Для других граждан, не связанных с ситуацией, нет юридической ответственности, если они просто проходят мимо", — заключил он.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Российская военная техника: в боях размер тоже имеет значение Андрей Николаев Артефакты истории: самый дорогой шлем Англии Вячеслав Шпаковский Украинская армия пытается скопировать барражирующий дрон "Ланцет" Дмитрий Плотников
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Последние материалы
Небензя: Мир не смог спасти палестинцев из-за США
Ученые заявили, что отношения могут сделать интроверта экстравертом
Многие туристы из России жалуются на отравления на Пхукете
Посол США Линн Трейси посетила обвиняемого в шпионаже Эвана Гершковича
Ранние сорта редиса
Музыкант Бардаш назвал Ивлееву "невежественной бабой, которую следует перевоспитать"
Аналитик Чуриков: малейшая ошибка в ОСАГО приведёт к отказу от выплат
Какие прически могут добавить возраст: точка зрения стилиста Гуторовой
Руководство ЗАЭС проинформировало МАГАТЭ о новом обстреле ВСУ
Кот мешает спать: что делать?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников