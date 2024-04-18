В России массово отменяют празднование 9 Мая

Из сображений безопасности в регионах нашей страны начали массово отменять торжественные мероприятия в честь Дня Победы 9 мая.
"В шести регионах РФ не проведут празднование Дня Победы — чтобы не провоцировать противника (ВСУ) скоплением техники и военнослужащих в городах", — пишет Mash.
Торжественые мероприятия отменили из-за возможных терактов и атак украинских БПЛА. Салюты также запускать не планируют. Среди регионов, где не пройдут праздничные мероприятия, Белгородская, Брянская, Псковская, а также Рязанская и Курская области. Кроме того, торжества не пройдут и в Севастополе.
Добавим, что акцию "Бессмертный полк" проведут в онлайн-формате.
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