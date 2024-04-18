В России массово отменяют празднование 9 Мая

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Регионы РФ массово отменяют торжественное празднование Дня Победы

0:48
Общество

Из сображений безопасности в регионах нашей страны начали массово отменять торжественные мероприятия в честь Дня Победы 9 мая.

Регионы РФ массово отменяют торжественное празднование Дня Победы
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Vadim Savitsky is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"В шести регионах РФ не проведут празднование Дня Победы — чтобы не провоцировать противника (ВСУ) скоплением техники и военнослужащих в городах", — пишет Mash.

Торжественые мероприятия отменили из-за возможных терактов и атак украинских БПЛА. Салюты также запускать не планируют. Среди регионов, где не пройдут праздничные мероприятия, Белгородская, Брянская, Псковская, а также Рязанская и Курская области. Кроме того, торжества не пройдут и в Севастополе.

Добавим, что акцию "Бессмертный полк" проведут в онлайн-формате.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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