В России массово отменяют празднование 9 Мая

Регионы РФ массово отменяют торжественное празднование Дня Победы

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Из сображений безопасности в регионах нашей страны начали массово отменять торжественные мероприятия в честь Дня Победы 9 мая.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Vadim Savitsky is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"В шести регионах РФ не проведут празднование Дня Победы — чтобы не провоцировать противника (ВСУ) скоплением техники и военнослужащих в городах", — пишет Mash.

Торжественые мероприятия отменили из-за возможных терактов и атак украинских БПЛА. Салюты также запускать не планируют. Среди регионов, где не пройдут праздничные мероприятия, Белгородская, Брянская, Псковская, а также Рязанская и Курская области. Кроме того, торжества не пройдут и в Севастополе.

Добавим, что акцию "Бессмертный полк" проведут в онлайн-формате.