Тюменцы высмеяли самодельную дамбу жителей Ялуторовска

В сообществе "ЧС Тюмень" появилась информация о том, что жители Ялуторовска приняли меры по защите своих домов от наводнения, используя мешки с песком. Автор сообщения приложил видео, на котором видно, как они установили белые мешки вдоль домов, создавая барьер для воды.
Тюменцы в комментариях выразили свое недовольство таким методом защиты от стихийных бедствий.
"Главное, что они оставили проезд к домам через дамбу," — иронично написал пользователь Юрий Артемьев.
"Если это действительно дамба с открытыми проездами, то люди ошибаются, думая, что смогут закрыть их, когда начнется наводнение. Это наивно!!! Там каждая минута будет важна, чтобы покинуть зону опасности," — отметила тюменка Юлия Никифорова.
"Какой смысл в этой "дамбе", если через нее можно проехать к домам? Это как налить воду в дуршлаг и пытаться унести. Лучше бы строили дома с учетом потенциальных наводнений, а не такие "дамбы"," — добавил пользователь под ником Сибирский подвох.
Комментаторы согласились в том, что самодельная дамба вызывает сомнения, но выразили надежду, что жители Ялуторовска переживут наводнение без серьезных последствий, сообщает nashgorod.ru.
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