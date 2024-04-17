Тюменцы высмеяли самодельную дамбу жителей Ялуторовска

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

В сообществе "ЧС Тюмень" появилась информация о том, что жители Ялуторовска приняли меры по защите своих домов от наводнения, используя мешки с песком. Автор сообщения приложил видео, на котором видно, как они установили белые мешки вдоль домов, создавая барьер для воды.

Фото: flickr.com by WaterArchives.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Тюменцы в комментариях выразили свое недовольство таким методом защиты от стихийных бедствий.

"Главное, что они оставили проезд к домам через дамбу," — иронично написал пользователь Юрий Артемьев.

"Если это действительно дамба с открытыми проездами, то люди ошибаются, думая, что смогут закрыть их, когда начнется наводнение. Это наивно!!! Там каждая минута будет важна, чтобы покинуть зону опасности," — отметила тюменка Юлия Никифорова.

"Какой смысл в этой "дамбе", если через нее можно проехать к домам? Это как налить воду в дуршлаг и пытаться унести. Лучше бы строили дома с учетом потенциальных наводнений, а не такие "дамбы"," — добавил пользователь под ником Сибирский подвох.

Комментаторы согласились в том, что самодельная дамба вызывает сомнения, но выразили надежду, что жители Ялуторовска переживут наводнение без серьезных последствий, сообщает nashgorod.ru.