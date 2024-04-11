Мигранты вернутся в Россию летом: прогнозируется возобновление высокого потока иностранных специалистов

Руководитель Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией Дягилев заявил о том, что летом возобновится высокий поток мигрантов

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

По словам руководителя Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией Александра Дягилева, в России ожидается возобновление высокого потока мигрантов летом.

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Он отмечает, что в настоящее время наблюдается сокращение миграционного потока из-за неразберихи и нежелания мигрантов сталкиваться с обвинениями. Мигранты предпочитают оставаться дома до "устаканивания" ситуации. Однако спрос на рабочую силу остается высоким, особенно в строительной отрасли, сообщает URA.RU.

Рассматриваются различные варианты контроля миграционных потоков, включая создание виртуального профиля для въезжающих, ограничение въезда и пребывания. Однако эти меры требуют времени из-за необходимости синхронизации баз различных ведомств.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин считает, что текущие меры не приведут к сокращению числа мигрантов. Он подчеркивает, что нелегальную миграцию следует сдерживать обязательным дактилоскопированием и выдачей гражданства только после подтверждения знания русского языка.