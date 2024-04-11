Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вода и кожа: какое влияние она оказывает на увлажнение?
Кинологи рассказали, как понять, что собака испытывает стресс
Мизулина высказалась на счет "команды иноагентов" на Олимпиаде
В Иркутской области мошенница выдала полиции своего сообщника
Эксперты объяснили: как избежать ошибок при выборе страхового полиса
Nature Communications: разработан экологичный метод 3D-печати
Эксперты предрекают падение цен на жилье в Подмосковье
Кинологи ответили, сколько активности необходимо собаке
Врач Кашляк: диабетикам нельзя есть макароны и рис
Мигранты вернутся в Россию летом: прогнозируется возобновление высокого потока иностранных специалистов

Руководитель Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией Дягилев заявил о том, что летом возобновится высокий поток мигрантов

1:05
Общество

По словам руководителя Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией Александра Дягилева, в России ожидается возобновление высокого потока мигрантов летом.

Руководитель Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией Дягилев заявил о том, что летом возобновится высокий поток мигрантов
Фото: commons.wikimedia.org by Ggia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он отмечает, что в настоящее время наблюдается сокращение миграционного потока из-за неразберихи и нежелания мигрантов сталкиваться с обвинениями. Мигранты предпочитают оставаться дома до "устаканивания" ситуации. Однако спрос на рабочую силу остается высоким, особенно в строительной отрасли, сообщает URA.RU.

Рассматриваются различные варианты контроля миграционных потоков, включая создание виртуального профиля для въезжающих, ограничение въезда и пребывания. Однако эти меры требуют времени из-за необходимости синхронизации баз различных ведомств.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин считает, что текущие меры не приведут к сокращению числа мигрантов. Он подчеркивает, что нелегальную миграцию следует сдерживать обязательным дактилоскопированием и выдачей гражданства только после подтверждения знания русского языка.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал

Андрей Ургант очень просил за своего сына.

Шоумен Дворцов считает, что Урганта вернут на ТВ по просьбе знаменитого отца
Анастасия Костенко не понимает, по ком страдает Дмитрий Тарасов
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
"Будет всё, как в "Вагнере" : стало известно, почему Ратибор выбрал " Ахмат" Любовь Степушова Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев "Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Рассказываем о преимуществах посадки бархатцев о которых вы могли не знать
Рассказываем о преимуществах посадки бархатцев о которых вы могли не знать
Последние материалы
Руководитель Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией Дягилев заявил о том, что летом возобновится высокий поток мигрантов
Вода Сасси с лимоном, имбирём и огурцом: освежающий напиток для похудения
Почему у рассады томата скручиваются и подсыхают листья
Тренер Ходырев назвал лучшие упражнения с гимнастической палкой для укрепления спины
Туристка пожаловалась на дискриминацию русских на Мальдивах
Секрет красивых ног: как победить сухость и шелушение?
Ford объявляет о отзыве 42 652 автомобилей Bronco Sport и Escape из-за треснувших форсунок топлива
Стало известно, почему кошка не любит, когда ей смотрят в глаза
"Исламский джихад": расправа над сыновьями лидера ХАМАС не заставит палестинцев капитулировать
Acura представляет новый кроссовер ADX в своей линейке SUV на 2025 год
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников