Игорь Стрелков просит отправить его на фронт

Игорь Стрелков через своего адвоката представил прошение о назначении в действующую армию

2:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Известный общественный деятель консервативно-патриотического направления Игорь Стрелков (Гиркин), отбывающий срок по политической статье, просит направить его в одну из действующих военных частей в зоне СВО, о чём сообщил его адвокат Александр Молохов.

Фото: commons.wikimedia.org by Dom kobb is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Игорь Стрелков — бывший министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке,ветеран боевых действий в Чечне и герой обороны Славянска, один из наиболее ярких и харизматичных лидеров "Русской весны", пример человека высокой офицерской чести и гражданского мужества.

Историк по образованию, он с 1992 года вплоть до 2015 года служил в "горячих точках": в Боснии, затем в Чечне в ходе обеих Чеченских кампаний. Был награжден орденом Мужества и медалью Суворова, дослужился до звания полковника.

Весной 2014 года Игорь Стрелков стал одним из первых полевых командиров новообразованной Донецкой Народной республики и одним из наиболее заметных лидеров Новороссии. В апреле 2014 года Игорь Стрелков во главе отряда партизан и сторонников ДНР вошёл в Славянск и удерживал город до 5 июля, сдерживая многократно превосходящие силы ВСУ с целью недопущения их к Донецку, который ещё не имел должных сил для обороны. 5 июля отряд Стрелкова оставил Славянск и ушёл в Донецк.

С 11 мая до 14 августа Стрелков возглавлял министерство обороны ДНР. Однако в связи с внутренними разногласиями внутри лидеров ДНР и в связи с разногласиями с курсом кремлёвских кураторов "народных республик" Стрелков был вынужден подать в отставку. В дальнейшем, он стал известным общественным деятелем патриотического направления. После начала СВО просил направить его на фронт, но всякий раз получал отказ, и в итоге не смог продолжать занятия военным делом.

Непредвзятая патриотическая позиция Стрелкова и наличие у него собственной экспертной гражданской позиции, не всегда согласной с мнением высшего руководства, вызывали острую неприязнь к нему общественных деятелей квазипатриотического направления, например, пропагандиста г-на Соловьёва.

В итоге, Игорь Стрелков был обвинён в подстрекательстве к экстремизму по причине несогласия с излишне либеральной политикой высшего руководства и получил по решению суда в январе 2024 году срок 4 года лишения свободы.