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В App Store появились фальшивые приложения мобильных банков из РФ

В МВД предупреждают о появлении в App Store поддельных приложений мобильных банков

0:54
Общество

МВД предупредило россиян о том, чтобы те не скачивали из магазина приложений Apple AppStore приложения, имитирующие мобильные банки Тинькофф и ВТБ: это не приложения от банков, а фишинговые сайты.

В МВД предупреждают о появлении в App Store поддельных приложений мобильных банков
Фото: t.me/gazprombank by Официальный Telegram-канал Газпромбанка is licensed under public domain

В самих банках агентству "РИА Новости" также подтвердили, что к ним приложения SysAdminer и BTB-Rentfy, выполненные в их стилистике, не имеют никакого отношения.

российские банки из-за нахождения под санкциями не могут размещать приложения с мобильными версиями в магазинах приложений, разработанных западными компаниями от операционных систем iOS  и Android. Чтобы скачать мобильное приложение, необходимо или найти ссылку на скачивание на официальном сайте банка, или поискать его в программе RuStore, которая специально разработана в России для скачивания приложений, которые из-за санкций исчезли из прежде популярных приложений. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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