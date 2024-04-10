В App Store появились фальшивые приложения мобильных банков из РФ

В МВД предупреждают о появлении в App Store поддельных приложений мобильных банков

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

МВД предупредило россиян о том, чтобы те не скачивали из магазина приложений Apple AppStore приложения, имитирующие мобильные банки Тинькофф и ВТБ: это не приложения от банков, а фишинговые сайты.

Фото: t.me/gazprombank by Официальный Telegram-канал Газпромбанка is licensed under public domain

В самих банках агентству "РИА Новости" также подтвердили, что к ним приложения SysAdminer и BTB-Rentfy, выполненные в их стилистике, не имеют никакого отношения.

российские банки из-за нахождения под санкциями не могут размещать приложения с мобильными версиями в магазинах приложений, разработанных западными компаниями от операционных систем iOS и Android. Чтобы скачать мобильное приложение, необходимо или найти ссылку на скачивание на официальном сайте банка, или поискать его в программе RuStore, которая специально разработана в России для скачивания приложений, которые из-за санкций исчезли из прежде популярных приложений.