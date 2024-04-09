Многодетная мать Мария Кожевникова призналась, что не годится на роль хорошей свекрови

Российская актриса Мария Кожевникова в беседе с "Леди.Mail.ru" призналась, что будет не самой лучшей свекровью.
Сейчас старшему наследнику знаменитой артистки всего 10 лет, поэтому, по ее словам, она пока не задумывалась о своих будущих невестках.
Кожевникова рассказала, что ее муж считает, что свекровь из нее будет так себе.
"Но тут, конечно, многое зависит от того, каких женщин встретят мои мальчики. Если буду видеть счастье в их глазах, то невесток стану на руках носить", — заявила звезда.
У старшего наследника Вани уже есть подружка в школе — девочка по имени Вероника. Кожевникова замечает, что девочка спасает ее сына от забывчивости, присущей всем спортсменам.
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