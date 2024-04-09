Многодетная мать Мария Кожевникова призналась, что не годится на роль хорошей свекрови

Мария Кожевникова считает, что будет не самой лучшей свекровью

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Российская актриса Мария Кожевникова в беседе с "Леди.Mail.ru" призналась, что будет не самой лучшей свекровью.

Фото: youtube.com by канал Keng TV is licensed under public domain

Сейчас старшему наследнику знаменитой артистки всего 10 лет, поэтому, по ее словам, она пока не задумывалась о своих будущих невестках.

Кожевникова рассказала, что ее муж считает, что свекровь из нее будет так себе.

"Но тут, конечно, многое зависит от того, каких женщин встретят мои мальчики. Если буду видеть счастье в их глазах, то невесток стану на руках носить", — заявила звезда.

У старшего наследника Вани уже есть подружка в школе — девочка по имени Вероника. Кожевникова замечает, что девочка спасает ее сына от забывчивости, присущей всем спортсменам.

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