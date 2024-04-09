Екатерина Климова показала, чем занимается дома в выходные

Российская актриса Екатерина Климова в своем блоге показала небольшой видеоролик с тремя несовершеннолетними детьми. На представленных кадрах каждый ребенок занят своим делом.
Так, Корней обедал за столом, Белла танцевала на спортивном коврике, а Матвей чистил свитер от катышков при помощи специальной машинки. Все это происходило под композицию Султана Лагучева "Горький вкус".
Подписчики звезды пришли в восторг — они отметили, что наследники Климовой растут хозяйственными и красивыми.
У Екатерины Климовой также есть старшая дочь Елизавета, которой уже 22 года. Известно, что девушка учится на факультете журналистики в МГУ.
Екатерина признавалась, что спустя три неудачных брака нашла утешение в профессиональных успехах и воспитании детей.
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