Екатерина Климова показала, чем занимается дома в выходные

Екатерина Климова показала занятия трех детей на выходных

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Екатерина Климова в своем блоге показала небольшой видеоролик с тремя несовершеннолетними детьми. На представленных кадрах каждый ребенок занят своим делом.

Фото: youtube.com by канал Екатерина Климова is licensed under public domain

Так, Корней обедал за столом, Белла танцевала на спортивном коврике, а Матвей чистил свитер от катышков при помощи специальной машинки. Все это происходило под композицию Султана Лагучева "Горький вкус".

Подписчики звезды пришли в восторг — они отметили, что наследники Климовой растут хозяйственными и красивыми.

У Екатерины Климовой также есть старшая дочь Елизавета, которой уже 22 года. Известно, что девушка учится на факультете журналистики в МГУ.

Екатерина признавалась, что спустя три неудачных брака нашла утешение в профессиональных успехах и воспитании детей.

Ранее стало известно, что оперный певец Евгений Кунгуров незадолго до смерти обращался к врачу.