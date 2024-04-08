Дети российской элиты хотят жить, как простые люди и считают, что настоящее счастье не в деньгах, а в людях — Telegram-канал AB News

У так называемой "золотой молодёжи" 18-23 лет появилась новая забава — эдакий экстремальный квест "прожить месяц на черноморском побережье в Крыму или Краснодарском крае, как обычный человек".
"При этом для (как им кажется) жизни обыкновенного человека даётся ограниченная сумма денег, "всего" 150 000 рублей", — сообщает Telegram-канал AB News со ссылкой на ежемесячный дайджест EliteLife (Ru).
Приехав из своих элитных поселков и дорогих квартир в столицах и городах-миллионниках, VIP-подростки отказываются от личных машин и водителей, охраны (если родители не организуют её тайно), дорогих отелей и посещения элитных клубов.
Вместо этого они должны "таскаться по магазинам", пользоваться непривычным для них такси или даже общественным транспортом и плавно встроиться в обычную жизнь местных жителей.
Как пишут в дайджесте, ежедневные (а то и раз в несколько часов) фото- и видеоотчёты, посты и видеорилсы обязательны, и только пережившие месяц без привилегий участники получают статус "крутого выживальщика".
Неофициальные баллы добавляют:
В дайджесте цитируют слова одного из детей крупного бизнесмена: "Рядом совсем другой мир!" и дочки застройщика: "Теперь я поняла, как непросто жить обычным людям".
Напомним, что в 2023 году пресса сообщала о том, что одна из представителей "золотой молодежи" сбежала от родителей на Кубань и потом в Крым.
Там она "выжила" на взятые из дома (ранее выделенные ей отцом) 1 000 000 рублей в течение пары месяцев. Девушка притворялась небогатой студенткой из Москвы, работала в ресторане, пережила несколько курортных романов и завела новых друзей.
Вернувшись в столицу, она рассказала — "простая жизнь" заставила её задуматься о том, что настоящее счастье находится не в деньгах, а в людях. СМИ отметили, что VIP-дочка в итоге вернулась на полюбившееся море.
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