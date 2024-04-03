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В Петербурге задержали известного экономиста за публичную поддержку Украины

В Петербурге задержали преподавателя университета за поддержку Украины в соцсетях

1:23
Общество

В Санкт-Петербурге задержали Дмитрия Буракова — доцента ПГУПС (Петербургского государственного университета путей сообщения).

В Петербурге задержали преподавателя университета за поддержку Украины в соцсетях
Фото: flickr.com by Oregon Department of Transportation is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По словам самого Буракова, причина задержания ему неизвестна, обвинение ему не предъявлено. Однако по словам знающих его людей, причиной может быть публичная поддержка Украины, проявляющаяся в форме размещения в соцсетях украинского флага и герба. 

Дмитрий Бураков является молодым и заметным в научном экономическом сообществе экспертом. Вот что он сам о себе писал на личной странице преподавателя МГИМО, когда ещё работал там:

"Являюсь сертифицированным рецензентом (recognized reviewer) издательства Elsevier (крупное международное научное издательство - прим. ред). Являюсь членом редакционной коллегии зарубежного журнала American Journal of Economics, Finance and Management, а также журнала "Энергетический вестник"."

В принципе на основании этого фрагмента научной автобиографии можно судить о том, что Бураков едва ли может считаться "политически благонадёжным". 

Впрочем, для интеллигенции Москвы и Петербурга всегда считалось хорошим тоном публично демонстрировать свои диссидентские, оппозиционные взгляды. Другой вопрос, что в ходе СВО и фактически ведущейся войны на Украине демонстрация флага киевского режима не может быть расценена так же, как в мирное время. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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