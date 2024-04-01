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Народный учитель России Ефим Рачевский рассуждает о том, как уменьшить учебную нагрузку, не нарушая нормы и учитывая особенности каждого школьника"

Педагог Ефим Рачевский об уменьшении учебной нагрузки: сократить количество без ущерба для качества

1:49
Общество

Директор школы номер 548 "Царицыно", Народный учитель России Ефим Рачевский прокомментировал инициативу Президента России Владимира Путина по сокращению учебной нагрузки.

Педагог Ефим Рачевский об уменьшении учебной нагрузки: сократить количество без ущерба для качества
Фото: commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Меньше контрольных и меньше времени на выполнение домашних заданий. Не давать задач сверх того, что предусматривают нормативы. Ефим Рачевский согласен, что такие перемены в школах нужны.

"Что касается объемов домашнего задания, то есть документ, он называется СанПиН, санитарно-эпидемиологические нормы и правила, и там определен с точностью до минуты объем домашнего задания для всех возрастов. Наверное, президент имел в виду, что учителя должны перестать своевольничать и начали руководствоваться исключительно нормами СанПиНов, не превышая их. Вот и всё", — считает педагог.

Учебные заведения при организации различных проверочных работ также должны ориентироваться на нормативы, считает учитель. А проводить дополнительные контрольные и проверочные работы, которые увеличивают и без того серьёзную учебную нагрузку, недопустимо.

"Вообще-то, это прерогатива школы — определять количество контрольных работ. Это никакими документами не регламентируется. Единственное, что в течение одного дня не должно быть больше двух. Надеюсь, нет таких безумных школ, которые в течение учебного года дают 270 контрольных работ, в такие школы дети ходить не будут. Наверное, президент имел в виду прекратить безумство учителей по поводу контрольных работ и домашних заданий, соблюдать чувство меры, учитывать возраст детей, их индивидуальные особенности, дети же все разные. У нас нет такого обилия контрольных работ. Обо всех контрольных работах за год вперед знают дети и учителя", — рассказывает Ефим Рачевский.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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