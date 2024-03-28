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В Госдуме прошло первое заседание рабочей группы по подготовке главного Закона для российских казаков

4:50
Общество

В Государственной Думе РФ под руководством заместителя председателя комитета ГД по делам национальностей, председателя экспертной комиссии Совета при Президенте РФ по делам казачества Николая Долуды состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке и принятию ФЗ "О российском казачестве".

В Госдуме прошло первое заседание рабочей группы по подготовке главного Закона для российских казаков
Фото: Пресс-служба Всероссийского казачьего общества

— Уже давно назрело принятие данного закона! С момента реабилитации жертв политических репрессий, российское казачество прошло большой путь возрождения, развития, активного участия в общественно-политической жизни страны. Накоплен немалый опыт несения государственной и иной службы, развития казачьего образования и патриотического воспитания подрастающего поколения в духе традиционных ценностей. Этот опыт требует осмысления с точки зрения базового закона, — отметил Николай Александрович.

Приветствуя участников совещания, ответственный секретарь Совета Алексей Кириченко — от имени председателя Совета при Президенте РФ по делам казачества, помощника Президента РФ Д. Ю. Миронова — обратил внимание на необходимость учитывать при работе над законом историческое предназначение казака и современные реалии того, что казак, прежде всего, — воин. Это должно стать предметом правового регулирования.

Руководство страны заинтересовано в главном законе о казачестве

Представляя членов рабочей группы, Николай Долуда акцентировал внимание на то, что в ее состав вошли

  • представители Министерства юстиции РФ,
  • Федерального агентства по делам национальностей России,
  • депутаты Государственной Думы,
  • атаманы реестровых войсковых казачьих обществ и казачьих общественных организаций.

Создано свыше 100 нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность казачества, в числе которых, федеральные законы, Указы, распоряжения, поручения, указания президента, постановления и распоряжения правительства.

— Нам предстоит большая работа. В условиях сложных геополитических реалий сегодня мы сталкиваемся с тем, что жизнь и деятельность казаков гораздо шире принятых на данный момент правовых норм, — подчеркнул парламентарий.

Как сообщил Н. А. Долуда, сегодня более 30 тысяч казаков — из реестровых и общественных организаций — приняли и принимают участие в выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, более 1300 — удостоены государственных наград. Казачьи общества совместно с казачьими кадетскими корпусами, вузами Ассоциации, реализующими "казачий компонент", активно запустили процесс подготовки кадрового резерва.

— И сегодня от нас зависит, каким и когда будет принят федеральный закон "О российском казачестве", которого казаки ждут с 90-х годов прошлого века, — сказал Николай Долуда.

Для разработки нового законопроекта — есть задел!

В ходе заседания участники утвердили план работы, согласно которому в июне будет утверждена структура проекта ФЗ "О российском казачестве". К подготовке разделов структуры законопроекта созданные рабочие подгруппы смогут приступить в конце сентября.

Статс-секретарь — заместитель руководителя ФАДН Анна Котова ознакомила членов рабочей группы с обязательными элементами структуры федерального закона. В случае с вышеуказанным законопроектом — будет раскрыто понятие "российское казачество", а также учтены полномочия органов государственной власти всех уровней, основные стратегии госполитики в отношении казачества, особенности несения казаками государственной и иной службы, которые не стали предметом правового регулирования № 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества", особенности земельных, трудовых и иных отношений.

Обязательным условием реализации нормотворческой инициативы по разработке и принятию проекта федерального закона, подчеркнула Анна Викторовна, является обоснование правовых норм.

Первый заместитель Председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий подчеркнул, что законопроект будет регулировать жизнь и деятельность не только реестрового казачества, но и общественных организаций.

Накопленным за 30 лет возрождения, становления и развития казачества на Кубани опытом законотворческой деятельности Краснодарского края в отношении кубанского казачества поделился председатель комитета ЗСК Краснодарского края А. Е. Горбань.

Николай Долуда проинформировал участников совещания о том, что по решению Совета при Президенте РФ по делам казачества в рамках разработки и принятия проекта ФЗ "О российском казачестве" Центром социально-политических исследований и информационных технологий будет проведено всероссийское социологическое исследование об отношении к казакам в российских регионах.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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