Владимир Путин: "Отменить русскую культуру просто нереально!"

Владимир Путин сказал, что отменить русскую культуру нереально

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Президент Владимир Путин на неформальной встрече с работниками сферы культуры в Торжке высказался по поводу попыток на Западе "отмены" русской культуры.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Отменить русскую культуру или культуру российских 190 народов просто нереально!"

Разговоры о необходимости "отмены" русской культуры начались на Западе после начала СВО. Этот тренд предполагал запрет на чтение русских классических произведений, постановку русских спектаклей, ликвидацию русскоязычного сегмента общения и публикации. В первую очередь попытались "отменить" наиболее известных на Западе поэтов и писателей, таких как Александр Пушкин и Фёдор Достоевский. Также были запрещены к показу спектакли и оперы российских композиторов, запрещены гастроли театров. Однако на практике попытка "отмены" русской культуры осталась фантомным политическим лозунгом. Напротив, усиленная борьба с русской литературой и русским искусством спровоцировала рост интереса к России и культуре её народов.