Президент Владимир Путин на неформальной встрече с работниками сферы культуры в Торжке высказался по поводу попыток на Западе "отмены" русской культуры.
"Отменить русскую культуру или культуру российских 190 народов просто нереально!"
Разговоры о необходимости "отмены" русской культуры начались на Западе после начала СВО. Этот тренд предполагал запрет на чтение русских классических произведений, постановку русских спектаклей, ликвидацию русскоязычного сегмента общения и публикации. В первую очередь попытались "отменить" наиболее известных на Западе поэтов и писателей, таких как Александр Пушкин и Фёдор Достоевский. Также были запрещены к показу спектакли и оперы российских композиторов, запрещены гастроли театров. Однако на практике попытка "отмены" русской культуры осталась фантомным политическим лозунгом. Напротив, усиленная борьба с русской литературой и русским искусством спровоцировала рост интереса к России и культуре её народов.
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