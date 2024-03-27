Иноагенты и проукраинские каналы приняли строителя из Москвы, который был в "Крокусе" во время теракта, за сотрудника ФСБ

Очевидец теракта, принятый иноагентами за сотрудника ФСБ, оказался строителем

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Ряд иноагентов, западные и проукраинские Telegram-каналы приняли работника строительной фирмы за сотрудника ФСБ. Они сопоставили его с оперативником, который участвовал в задержании террористов из "Крокуса" в Брянской области.

Фото: commons.wikimedia.org by רנדום is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Мужчину зовут Алексей. Он рассказал, что видел фотографии и предположения иноагентов, но он не имеет никакого отношения к ФСБ. Алексей работает в московской строительной компании, где занимается материальным и техническим снабжением.

Мужчина рассказал, что на кадрах из "Крокуса" где его запечатлели, он ведет себя спокойно, старается не поддаваться панике и оценить ситуацию. Он рассказал, что в "Крокус Сити Холл" пришел с дочкой на концерт. И они вместе покинули здание через запасной выход, куда их проводили сотрудники.

Записи о том, что мужчина является сотрудником ФСБ, были опубликованы в Nexta, Intellinews, и у ряда иноагентов.