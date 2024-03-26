Дипломат Платошкин: отмена моратория на смертную казнь не уменьшит уровень преступности

Дипломат Платошкин: смертная казнь не сдерживает преступников в других странах

2:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Отмена моратория на смертную казнь в России не уменьшит уровень преступности. Об этом в беседе с URA.RU сообщил российский дипломат, историк и политолог, бывший заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета (МГУ) Николай Платошкин.

Фото: commons.wikimedia.org by Стэн Фонг is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Я против отмены смертной казни. Я работал в генеральном консульстве РФ в Хьюстоне (штат Техас, США), в Техасе она [казнь] есть, и этот штат — чемпион Соединенных Штатов Америки по смертным приговорам. Мы специально этой темой занимались. Никакой разницы в преступности между теми штатами, где есть смертная казнь, и нет, вообще не существует. В тех штатах, где нет смертной казни, преступность ничуть не выше. Есть европейские страны, где смертной казни вообще нет. По уровню преступности это самые благополучные страны на планете Земля", — отметил Платошкин.

По его мнению, борьбу с преступностью следует вести другими способами.

"Терроризм омерзительный, это никто не отменяет. Побороть преступность в принципиальном плане можно только изменением условий жизни в той или иной стране. Чтобы причины этой преступности исчезали", — подчеркнул дипломат.

Однако политолог также признает, что смертную казнь в России могут ввести, но это может привести к необратимым ошибкам.

"Теоретически мы можем этот запрет смертной казни отменить. Но здесь ошибка будет непоправима, если суд приговорил человека к тюремному заключению зря, а таких случаев много. Он выходит на свободу, он уже провел в тюрьме много лет, у него зубы выпали, но он хотя бы живой остался. А здесь, если будет невиновный казнен, извините, его посмертно реабилитируют, но кому это и что даст? И самое главное, этим террористам наверняка присудят по пожизненному заключению. Вы думаете, это легкий вид наказания? Без права, причем амнистии и помилования. По-моему, нет. Это очень тяжело", — добавил собеседник.