Автор канала "Дневник хача" сравнил возвращение в Россию из США c освобождением из под стражи

Блогер Амиран Сардаров сравнил возвращение в Россию из Америки с освобождением из тюрьмы

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество Соцсети

Известный блогер Амиран Сардаров, который ведет нашумевший канал "Дневник хача", рассказал, что почувствовал, когда вернулся из Америки в Россию. Об этом он рассказал бизнесмену Александру Пименову, видео можно посмотреть на YouTube.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сардаров прожил некоторое время в США, а когда вернулся в Россию, почувствовал себя на свободе. Приезд в РФ блогер сравнил с освобождением из тюрьмы.

Блогер отметил, что ему очень понравилось в США, но только в качестве туриста. Когда он пытался начать жить в Америке на постоянной основе, у него возникли сложности. Сардаров осознал, что ему нужно начинать все сначала, будто всю жизнь "с чистого листа". Это заставило Амирана понервничать.

"Очень напрягаешься по этому поводу, а потом перенапрягаешься. Возвращаешься домой так, как будто из тюрьмы вышел", — говорит он.

Напомним, что оосенью 2020 года Амиран переехал в Лос-Анджелес, затем возвращался в Россию и снова уезжал в США на некоторое время. Когда блогер был за границей, неоднократно говорил о своей ностальгии по близким и родной стране.