Российская молодежь стала меньше хотеть уехать жить в другую страну

Российская молодежь всё больше выбирает остаться на родине

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров заявил, что молодёжь в России всё больше не хочет покидать свою родину. Количество желающих эмигрировать среди молодых людей составляет 18 процентов. Об этом он сообщил на лекции на площадке "Знание.Лектория" в рамках образовательной программы Международной выставки-форума "Россия".

Фото: PPI/Keystone Press Agency

"В самой молодой когорте 18 процентов хотели бы переехать за рубеж, в группе постарше — 15 процентов… последние два года эмиграционные настроения не выросли, а, наоборот, упали", — приводит его цитату ТАСС.

Отметим, что в 2022-м году 30 процентов респондентов возрастом 18-24 лет в основном хотели покинуть Россию. А люди в возрасте 23-34 лет — на 11 процентов меньше. Валерий Фёдоров объяснил, что "мир за границей кажется молодым людям уже не таким приветливым, дружелюбным, комфортным и безопасным, как раньше".