Эксперт Анисимов назвал две станции московского метро, рядом с которыми продаются самые дешёвые квартиры

Эксперт Анисимов перечислил районы Москвы с самым дешёвым и дорогим жильём

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперт Константин Анисимов назвал две станции московского метро, рядом с которыми выгоднее всего покупать жильё. Эти станции — "Марьино" и "Братиславская". По словам специалиста, он не встречал цен на недвижимость дешевле, чем в этих районах. Цены за студии здесь составляют от 6 миллионов рублей.

Фото: flickr.com by Artem Svetlov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Также Анисимов рассказал, где в столице продаются самые дорогие квартиры, стоимость которых определяется, кроме всего прочего, большим количеством парков и самых престижных университетов вокруг.

"Наиболее дорогие квартиры в районах по направлению Ленинградского, Кутузовского, Вернадского, Мичуринского проспектов, а также Звенигородского шоссе. То есть, по сути, это север, запад и северо-запад", — пояснил эксперт изданию msk1.ru.

Один квадратный метр в квартирах в указанных районах стоит приблизительно 14-15 миллионов рублей.