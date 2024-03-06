Татарстан: чиновники организуют вечера быстрых знакомств

ЗАГС Казани начнет проводить "вечера быстрых знакомств" в библиотеках и парках

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

В Год семьи специалисты управления ЗАГС Татарстана намерены открыть новые площадки для "вечеров быстрых знакомств", сообщила сегодня начальник управления ЗАГС исполкома Казани Елена Студеникина изданию "Татар-информ". По её мнению, сейчас молодежь предпочитает онлайн-знакомства, а раньше знакомились на дискотеках и в парках, в стройотрядах и лагерях отдыха, и подобную практику следовало бы вернуть.

Фото: loc.gov by Russell Lee is licensed under Public Domain

По мнению Студеникиной, такие внеурочные мероприятия следует проводить для студентов разных вузов, а уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила устраивать танцы.

Напомним, что указом Президента РФ Владимира Путина 2024 год был объявлен Годом семьи. Церемония открытия прошла 23 января в Москве.