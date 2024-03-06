Татарстан: чиновники организуют вечера быстрых знакомств

В Год семьи специалисты управления ЗАГС Татарстана намерены открыть новые площадки для "вечеров быстрых знакомств", сообщила сегодня начальник управления ЗАГС исполкома Казани Елена Студеникина изданию "Татар-информ". По её мнению, сейчас молодежь предпочитает онлайн-знакомства, а раньше знакомились на дискотеках и в парках, в стройотрядах и лагерях отдыха, и подобную практику следовало бы вернуть.
По мнению Студеникиной, такие внеурочные мероприятия следует проводить для студентов разных вузов, а уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила устраивать танцы.
Напомним, что указом Президента РФ Владимира Путина 2024 год был объявлен Годом семьи. Церемония открытия прошла 23 января в Москве.
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