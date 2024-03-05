Житель Мурманска едва не стал жертвой мошенников, но был спасён своим земляком

Жителю Мурманска позвонили с неизвестного номера. Он ответил и был введён в заблуждение, которое едва не обернулось для него потерей огромной суммы денег.
Незнакомец притворился осведомлённым человеком, захотевшим предупредить собеседника, что его банковский счёт попал в руки мошенников. По его словам, спасти деньги могло только оформление кредита на сумму в несколько сотен тысяч рублей.
Мужчина поверил этой информации, не стал её проверять и пошёл в банк, чтобы оформлять кредит. Сотрудник банка сразу увидел в этом нечто странное и стал интересоваться у клиента, почему он принял такое решение. Клиент подробно рассказал о телефонном разговоре с "доброжелателем". Сотрудник объяснил ему, что именно телефонный собеседник и был мошенником.
Мурманчанин, счастливо избежавший большой неприятности, сразу же обратился в полицию. Против телефонного мошенника возбудили уголовное дело.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.