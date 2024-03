Житель Мурманска едва не стал жертвой мошенников, но был спасён своим земляком

Жителю Мурманска позвонили с неизвестного номера. Он ответил и был введён в заблуждение, которое едва не обернулось для него потерей огромной суммы денег.

Фото: flickr.com by Tim Parkinson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic