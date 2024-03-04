Протоиерей Аксенов: целомудрие как дисциплину нужно преподавать в школах

В РПЦ предложили популяризировать целомудрие среди подростков

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

В школах России необходимо разработать и внедрить междисциплинарную программу по воспитанию целомудрия до вступления в брак, заявил протоиерей Игорь Аксенов, выступая на Международном Гиппократовском медицинском форуме на тему "Репродуктивный потенциал нации как фактор демографической безопасности".

Фото: artrenewal.org by Jules-Alexis Muenier is licensed under Public Domain

Целью данной программы, по словам Аксенова, является обучение "социальным, психологическим и физическим преимуществам, обретаемым путем воздержания от половой жизни". Согласно его докладу, воздержание от внебрачной половой жизни должно стать нормой для школьников.

По мнению Аксенова, нужно создавать моду на ношение футболок с надписями "я жду", "давай подождём", "настоящая любовь ждёт", а также колец целомудрия. Кроме того, протоиерей предложил ввести торжественный обет целомудрия для подростков, который может реализовываться в храмах или на молодежных мероприятиях, "как это происходит в некоторых храмах наших геополитических противников".