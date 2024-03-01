Дело об отмывании денег закрыли в отношении Валерии Чекалиной

Против блогера Лерчек закрыли уголовное дело

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество Соцсети

В Москве закрыли уголовное дело об отмывании денег в отношении известного блогера-миллионника Валерии Чекалиной, она же Лерчек. Об этом сообщил ее адвокат Константин Третьяков.

Фото: Инстаграм Лерчек

"Прекратили уголовное дело об отмывании денежных средств", — уточнил он в беседе с агентством РИА Новости.

Напомним, что с семьи Чекалиных в конце прошлого года сняли обвинения о неуплате налогов, так как они заплатили долг на сумму более 500 миллионов рублей.

"Теперь мы платим все налоги! Слово пацана!" — написала Чекалина в декабре 2023 года на своей странице в социальных сетях.

Против Чекалиных были возбуждены два уголовных дела: по уклонению от уплаты налогов и отмывании средств.