Дело об отмывании денег закрыли в отношении Валерии Чекалиной

В Москве закрыли уголовное дело об отмывании денег в отношении известного блогера-миллионника Валерии Чекалиной, она же Лерчек. Об этом сообщил ее адвокат Константин Третьяков.
"Прекратили уголовное дело об отмывании денежных средств", — уточнил он в беседе с агентством РИА Новости.
Напомним, что с семьи Чекалиных в конце прошлого года сняли обвинения о неуплате налогов, так как они заплатили долг на сумму более 500 миллионов рублей.
"Теперь мы платим все налоги! Слово пацана!" — написала Чекалина в декабре 2023 года на своей странице в социальных сетях.
Против Чекалиных были возбуждены два уголовных дела: по уклонению от уплаты налогов и отмывании средств.
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