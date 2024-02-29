Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Genome Biology and Evolution: Привычку вставать рано люди унаследовали от неандертальцев
JIM: учёные предлагают применять гамма-стимуляцию мозга при болезни Альцгеймера
SR: зависимость от смартфона усиливает одиночество и снижает благосостояние
Toyota отзывает более 381 000 автомобилей Tacoma из-за проблем с задней осью
Три эффективные процедуры для глаз, которые нужно сделать весной
Диетолог Павлова назвала продукты, от которых толстеют быстрее, чем от сахара
Готовим вкусный торт с ярким вкусом
5 ключевых признаков необходимости замены автомобиля
Врач-стоматолог Давидян рассказал, зачем нужно очищать язык

Психолог Дугенцова: поколение Z уповает на Бога, а поколение X рассчитывает на свой трудоголизм

2:40
Общество

Внимание к психологическим аспектам жизни детей и подростков всегда привлекало внимание специалистов и общественности. Однако меняющиеся времена и ценности оказывают влияние на те конкретные вызовы, с которыми сталкиваются разные поколения.

Психолог Дугенцова: поколение Z уповает на Бога, а поколение X рассчитывает на свой трудоголизм
Фото: Openverse by Rawpixel Ltd is licensed under CC BY 2.0

Сегодняшние дети и подростки сталкиваются с новыми угрозами и стрессами, которые отличаются от тех, что испытывали их родители или даже старшие братья и сестры.

Психолог Дарья Дугенцова в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей выделяет ключевые различия в психологических проблемах у детей и подростков разных поколений.

Она объясняет, в чем состоит разница между поколениями.

"Информационная передача (из уст в уста, письма, цифровые технологии), технический прогресс и развитие науки", - отмечает специалист.

Дугенцова также подчеркивает, что разница между поколениями огромна, и поэтому проблемы в обществе также различаются.

Она выделяет следующие психологические проблемы:

  1. "Молчаливое поколение" (1925 — 1944): они откладывают "неприкосновенный запас" из-за тревог о будущем и активно развивают науку, медицину и коллективизм, предпочитая полагаться на других. Они не склонны выражать свои мысли и избегают разногласий с другими.
  2. "Бейби бумеры" (1944 – 1967): у них есть желание обсуждать проблемы и спорить (они имеют разные точки зрения и не стесняются их выражать). Они часто работают, что может негативно сказаться на отношениях с родителями.
  3. "Поколение Х" (1967 – 1984): они также работоспособны, но уделяют больше внимания семье (их отношения с родителями становятся крепче).
  4. "Поколение Y" (1984 – 2000): они не спешат на работу и стремятся к самоопределению, иногда сталкиваясь с критикой со стороны родителей. Они ставят свои интересы на первое место, активно используют гаджеты и часто стремятся к материальному благополучию, что может вызывать тревожность.
  5. "Поколение Z" (2000 – 2011): они менее заинтересованы в деньгах, больше фокусируются на своем благополучии. Однако у них может быть ограниченный кругозор из-за отсутствия разнообразных интересов.
  6. "Поколение Альфа" (с 2011): они развиваются быстро, но могут иметь проблемы с памятью из-за зависимости от напоминаний и записей в телефонах. Они уже с рождения пользуются гаджетами.

Дугенцова подчеркивает, что понимание особенностей разных поколений помогает строить с ними отношения и решать их проблемы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Живущий с 83-летней возлюбленной шоумен Гоген Солнцев показал младенца: мы сотворили чудо

Шоумен Гоген Солнцев поделился фото с новорождённым ребёнком. Подписчики звезды решили, что Солнцев впервые стал отцом.

Гоген Солнцев намекнул на рождение ребёнка: в моей жизни не было большего счастья
Салат из печени трески: делаем в классическом варианте по всем правилам
Классический салат из печени трески: беспроигрышная закуска для праздника или обычного ужина
Все не так просто, как может показаться: ученые сделали открытие, меняющие наше представление о водном цикле на Земле
Извинения кошек: как они проявляют свою привязанность к хозяину
Путин чётко сказал Западу — без сильной России прочный миропорядок невозможен Дмитрий Плотников "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова В хрустальном гробу принцесс хоронили неспроста Сергей Лебедев
С новым материалом, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче, автомобили смогут взлетать
Плечи станут широкими и мускулистыми, как у Геракла: упражнение с гантелями — ключ к массивной грудной клетке
Россия: какие законы вступают в силу в марте?
Россия: какие законы вступают в силу в марте?
Последние материалы
Готовим вкусный торт с ярким вкусом
5 ключевых признаков необходимости замены автомобиля
Врач-стоматолог Давидян рассказал, зачем нужно очищать язык
Американка попала в больницу с болью в горле и лишилась ног и рук
Экс-форвард ЦСКА Масалитин считает, что главным матчем весны в РПЛ станет встреча "Зенита" и "Краснодара"
Психолог Дугенцова: поколение Z уповает на Бога, а поколение X рассчитывает на свой трудоголизм
Der Spiegel: Западная стратегия военной поддержки Украины не сработала
Pravda.ru: Эксперт объяснил, как Россия может защитить Приднестровье от давления Молдавии
У вас всё получится: вырастить крупные ровные початки кукурузы
Психиатр Сухотёплая: шизофрения заставляет людей раздеваться на улице
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников