Психолог Дугенцова: поколение Z уповает на Бога, а поколение X рассчитывает на свой трудоголизм

Внимание к психологическим аспектам жизни детей и подростков всегда привлекало внимание специалистов и общественности. Однако меняющиеся времена и ценности оказывают влияние на те конкретные вызовы, с которыми сталкиваются разные поколения.
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Сегодняшние дети и подростки сталкиваются с новыми угрозами и стрессами, которые отличаются от тех, что испытывали их родители или даже старшие братья и сестры.
Психолог Дарья Дугенцова в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей выделяет ключевые различия в психологических проблемах у детей и подростков разных поколений.
Она объясняет, в чем состоит разница между поколениями.
"Информационная передача (из уст в уста, письма, цифровые технологии), технический прогресс и развитие науки", - отмечает специалист.
Дугенцова также подчеркивает, что разница между поколениями огромна, и поэтому проблемы в обществе также различаются.
Она выделяет следующие психологические проблемы:
"Молчаливое поколение" (1925 — 1944): они откладывают "неприкосновенный запас" из-за тревог о будущем и активно развивают науку, медицину и коллективизм, предпочитая полагаться на других. Они не склонны выражать свои мысли и избегают разногласий с другими.
"Бейби бумеры" (1944 – 1967): у них есть желание обсуждать проблемы и спорить (они имеют разные точки зрения и не стесняются их выражать). Они часто работают, что может негативно сказаться на отношениях с родителями.
"Поколение Х" (1967 – 1984): они также работоспособны, но уделяют больше внимания семье (их отношения с родителями становятся крепче).
"Поколение Y" (1984 – 2000): они не спешат на работу и стремятся к самоопределению, иногда сталкиваясь с критикой со стороны родителей. Они ставят свои интересы на первое место, активно используют гаджеты и часто стремятся к материальному благополучию, что может вызывать тревожность.
"Поколение Z" (2000 – 2011): они менее заинтересованы в деньгах, больше фокусируются на своем благополучии. Однако у них может быть ограниченный кругозор из-за отсутствия разнообразных интересов.
"Поколение Альфа" (с 2011): они развиваются быстро, но могут иметь проблемы с памятью из-за зависимости от напоминаний и записей в телефонах. Они уже с рождения пользуются гаджетами.
Дугенцова подчеркивает, что понимание особенностей разных поколений помогает строить с ними отношения и решать их проблемы.
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