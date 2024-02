Психолог Дугенцова: поколение Z уповает на Бога, а поколение X рассчитывает на свой трудоголизм

Your browser does not support the audio element.

Внимание к психологическим аспектам жизни детей и подростков всегда привлекало внимание специалистов и общественности. Однако меняющиеся времена и ценности оказывают влияние на те конкретные вызовы, с которыми сталкиваются разные поколения.

Фото: Openverse by Rawpixel Ltd is licensed under CC BY 2.0