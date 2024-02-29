Путин анонсировал запуск сберегательного сертификата для размещения денежных средств граждан на срок более 3 лет

Путин сообщил о запуске сберегательного сертификата для вкладов на срок более трех лет

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Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о запуске в России сберегательного сертификата для размещения денежных средств на срок более трех лет.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Президент РФ отметил, что сертификат будет безотзывным, а банки смогут предлагать повышенные проценты для этих вкладов. Путин подчеркнул, что средства по сертификату будут застрахованы государством на 2,8 млн рублей.

Ранее в послании российский лидер анонсировал запуск новых национальных проектов по технологическому суверенитету России для обеспечения устойчивости экономики страны.