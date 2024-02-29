"Заметный хороший результат". Путин сообщил, что россияне стали меньше употреблять алкоголь

Путин: В России снизилось употребление алкоголя, что сказывается на здоровье граждан

0:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Россияне стали значительно меньше употреблять спиртное, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Что касается пития, тут у нас заметный хороший результат. Реально, без всякого экстремизма, мы значительно снизили употребление алкоголя, и прежде всего крепкого. Это, безусловно, сказывается на здоровье нации", - отметил президент.

Ранее в послании Путин анонсировал запуск нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", а также пообещал введение дополнительных льгот для россиян, которые регулярно проходят диспансеризацию и сдают нормы ГТО.