"Заметный хороший результат". Путин сообщил, что россияне стали меньше употреблять алкоголь

Россияне стали значительно меньше употреблять спиртное, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"Что касается пития, тут у нас заметный хороший результат. Реально, без всякого экстремизма, мы значительно снизили употребление алкоголя, и прежде всего крепкого. Это, безусловно, сказывается на здоровье нации", - отметил президент.
Ранее в послании Путин анонсировал запуск нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", а также пообещал введение дополнительных льгот для россиян, которые регулярно проходят диспансеризацию и сдают нормы ГТО.
Шоумен Гоген Солнцев поделился фото с новорождённым ребёнком. Подписчики звезды решили, что Солнцев впервые стал отцом.