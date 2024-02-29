"Я помню, как фашисты захватили Краснодар": 100 лет исполнилось долгожительнице из Новосибирска

В Новосибирске отметили юбилей 100-летней долгожительницы, заставшей немецкую оккупацию Краснодара

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На прошлой неделе, 19 февраля, в Новосибирске отметили столетие Анны Белоусовой из Дзержинского района. История её долгой жизни впечатляет. Анна Николаевна пережила фашистскую оккупацию, потерю отца и стала кардиологом, чтобы спасать жизни. Она вырастила поколение выдающихся медиков и была награждена за свои заслуги.

Фото: freepik.com

Несмотря на возраст, она помнит каждый важный момент своей жизни. О своем пути она рассказала корреспонденту Om1.ru.

Анна Николаевна вспоминает времена Великой Отечественной войны и жизнь после нее.

"Я помню, как заканчивала школу в Краснодаре, когда город захватили фашисты. Оккупация длилась полгода. В последний день немцы собрали нас всех, около трехсот человек, на площади и окружили веревкой", — вспоминает Белоусова. "Слухи ходили, что тех, у кого есть маленькие дети, отпустят. Я прикинулась, будто у меня есть ребенок, но полицейский меня не поверил и толкнул. Я упала у края зоны, огороженной веревкой. Моя тётя подошла, схватила меня за ноги и вытащила из толпы, и мы убежали. Это было очень страшно. На следующий день, когда наши вернулись, в рву лежали тела расстрелянных на площади. Мне повезло".

Во время освобождения Краснодара она встретила своего будущего мужа, Ивана Гавриловича Белоусова, солдата Советской армии.

Белоусовы жили вместе пятьдесят лет, пока в 1999 году не скончался Иван Гаврилович. У него были проблемы с лёгкими. Анна Николаевна пыталась спасти его, обращалась за помощью к разным специалистам, но ничего не помогло. Это и смерть отца были для неё большими потерями.

"Мой отец умер от инсульта в возрасте 47 лет. Он страдал от гипертонии и много пережил во время войны. Его смерть была большой трагедией для меня. Поэтому я решила стать кардиологом, чтобы помогать больным", — говорит она.

В 50-х годах она работала в престижной московской больнице, где приобрела опыт и стала выдающимся специалистом. У неё родились два сына — Евгений и Анатолий.

"Самое счастливое в моей жизни — это рождение внуков, правнуков. Это продолжение рода. У меня замечательные дети, они уважают меня и живут правильно. Я благодарна им за все", — говорит она с улыбкой.

В 1958 году мужа перевели на службу в Новосибирск, и Анна Николаевна поехала с ним. Она работала военном госпитале №425 Минобороны РФ (ранее — Военный клинический госпиталь №333) вплоть до своего 80-летия. А ушла, когда почувствовала, что должна уступить дорогу молодым коллегам. За годы работы она воспитала множество врачей, которые стали известными специалистами.

"Для меня каждый больной — это человек прежде всего. Я стремлюсь, чтобы он был здоровым, таким же, как все. Болезнь делает человека несчастным. Важно быть душевным и заботиться о пациенте. Тогда человек будет лучше выздоравливать. Эти принципы важны в медицине", — отмечает она.

На пенсии Анна Николаевна занялась внуками и дачей.

"Я люблю читать. У меня много книг. Когда я на даче, я читаю целые ночи, забывая о сне", — говорит она. Театр — еще одно её увлечение. "Мои дети и внуки с детства ходили со мной в театр", — говорит она.

Анна Николаевна подводит итоги своей жизни простыми, но важными советами.

"Каждый должен заботиться о своем здоровье, иметь цель и любить свою профессию. Если бы я начинала сначала, я бы снова стала врачом", — заключает она.