Как брокеры обманули десятки желающих научиться зарабатывать на бирже на миллионы

Более 40 человек обвиняют брокеров из Москвы-Сити в мошенничестве на сумму более 30 млн рублей

0:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Более 40 человек подали заявления об обмане в "Москве-Сити" на сумму свыше ₽30 млн. Они утверждают, что брокеры обещали им обучение торговле на бирже и высокие доходы, но вместо этого лишь уговаривали внести деньги или оформить кредиты, не предоставляя никаких услуг.

Фото: Denis Babenko/Russian Look

Среди пострадавших около 40 человек, и в основном они попались на схемы развода, предлагавшие работу брокером за внесение денежного депозита или оформление кредита. Полиция проводит проверку каждого случая, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.