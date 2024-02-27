"Тихий миллиардер" Юрий Антипов задержан по обвинению в мошенничестве

Российский бизнесмен Юрий Антипов задержан по обвинению в мошенничестве

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Российский бизнесмен Юрий Антипов, известный как владелец "Серовского завода ферросплавов" и завода "Кузнецкие ферросплавы", был задержан силовиками по обвинению в мошенничестве. Это произошло в тот же день, когда Свердловский арбитражный суд передал его предприятия в собственность государства. Об этом сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by Chris Potter is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Информация о деле пока ограничена, и детали, включая сумму ущерба государству и региону, остаются неизвестными. Однако Генпрокуратура России утверждает незаконный характер приобретения Антиповым производственных активов еще в 90-х годах.

Также отмечается, что выпускаемая его предприятиями продукция может быть использована в производстве вооружения и боеприпасов. Генпрокуратура указывает на ущерб национальным интересам страны, связанный с экспортом товаров по заниженной стоимости в недружественные страны, такие как США, Великобритания и Франция.

Данное происшествие вызывает широкий резонанс в предпринимательских кругах и общественности, поскольку Юрий Антипов известен как влиятельный бизнесмен, арест которого может иметь серьезные последствия для рынка и экономики.