Россияне смогут заблокировать себе доступ к кредитам

С 1 марта следующего года в России вступает в силу закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на получение потребительских кредитов. Президент Владимир Путин уже подписал соответствующий документ.
Исключением из данного правила являются ипотечные, автокредиты и образовательные кредиты, полученные в рамках государственной поддержки. Нововведение призвано бороться с мошенническими схемами, включая получение кредитов по чужим персональным данным.
Установить или снять запрет можно через МФЦ или портал "Госуслуги". Закон также обязывает кредитные организации проверять наличие запрета у клиентов и отказывать в предоставлении услуг при его наличии. Об этом сообщает ИА RuNews24.ru.
Эксперты отмечают, что это нововведение требует от банков более внимательного отношения к клиентам, и предупреждают о возможных проблемах для тех кредитных организаций, которые проигнорируют это требование.
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