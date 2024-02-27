Россияне смогут заблокировать себе доступ к кредитам

Граждане получат право на самозапрет кредитов

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

С 1 марта следующего года в России вступает в силу закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на получение потребительских кредитов. Президент Владимир Путин уже подписал соответствующий документ.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Исключением из данного правила являются ипотечные, автокредиты и образовательные кредиты, полученные в рамках государственной поддержки. Нововведение призвано бороться с мошенническими схемами, включая получение кредитов по чужим персональным данным.

Установить или снять запрет можно через МФЦ или портал "Госуслуги". Закон также обязывает кредитные организации проверять наличие запрета у клиентов и отказывать в предоставлении услуг при его наличии. Об этом сообщает ИА RuNews24.ru.

Эксперты отмечают, что это нововведение требует от банков более внимательного отношения к клиентам, и предупреждают о возможных проблемах для тех кредитных организаций, которые проигнорируют это требование.