Прямую трансляцию послания Путина Федеральному собранию бесплатно покажут в кинотеатрах сети "Синема 5"

Послание Путина Федеральному собранию будет бесплатно показано в кинотеатрах 20 городов России

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

29 февраля в 20 городах России, в кинотеатрах "Синема 5", будет бесплатно транслироваться послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию.

Фото: kremlin.ru is licensed under website of the President of the Russian Federation

"Кинотеатры сети расположены в Чебоксарах, Нижнекамске, Саратове, Уфе, Оренбурге, Старом Осколе, Набережных Челнах, Санкт-Петербурге и других городах",— сообщил руководитель отдела коммуникаций сети кинотеатров "Синема 5" Артем Павловский.

По словам Павловского, посещение 22-х кинотеатров сети для просмотра послания будет бесплатным. Места зрителям предоставят в свободном формате. Если зал будет переполнен, и человек согласится смотреть стоя, то его также допустят.

"Мы рассматриваем это как наш вклад в развитие страны, укрепление общества, думаем, что такие показы пойдут на пользу нашему обществу", — подытожил Павловский.

Отмечается, что бесплатная трансляция послания президента — самостоятельная инициатива сети кинотеатров "Синема 5".