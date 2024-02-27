Прямую трансляцию послания Путина Федеральному собранию бесплатно покажут в кинотеатрах сети "Синема 5"

29 февраля в 20 городах России, в кинотеатрах "Синема 5", будет бесплатно транслироваться послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию.
"Кинотеатры сети расположены в Чебоксарах, Нижнекамске, Саратове, Уфе, Оренбурге, Старом Осколе, Набережных Челнах, Санкт-Петербурге и других городах",— сообщил руководитель отдела коммуникаций сети кинотеатров "Синема 5" Артем Павловский.
По словам Павловского, посещение 22-х кинотеатров сети для просмотра послания будет бесплатным. Места зрителям предоставят в свободном формате. Если зал будет переполнен, и человек согласится смотреть стоя, то его также допустят.
"Мы рассматриваем это как наш вклад в развитие страны, укрепление общества, думаем, что такие показы пойдут на пользу нашему обществу", — подытожил Павловский.
Отмечается, что бесплатная трансляция послания президента — самостоятельная инициатива сети кинотеатров "Синема 5".
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