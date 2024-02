Прямую трансляцию послания Путина Федеральному собранию бесплатно покажут в кинотеатрах сети "Синема 5"

29 февраля в 20 городах России, в кинотеатрах "Синема 5", будет бесплатно транслироваться послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию.

Фото: kremlin.ru is licensed under website of the President of the Russian Federation