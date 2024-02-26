"Писающий мальчик" найден. В Петербурге полиция задержала хулигана, помочившегося на памятник "Медный всадник"

В Санкт-Петербурге задержали юношу, справившего нужду на «Медного всадника»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 17-летнего вандала, осквернившего памятник Петру I "Медный всадник" на Сенатской площади.

"26 февраля в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержано лицо, предположительно причастное к совершению противоправного действия. Правонарушителем оказался 17-летний молодой человек, проживающий в Выборгском районе Петербурга", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Несовершеннолетнего преступника доставили в отдел полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 14 УК РФ (вандализм).

Вчера в Сети распространился ролик, где неизвестный молодой человек в капюшоне мочится на основание монумента. Его приятель снимает акт вандализма на камеру и отпускает комментарии. В тот же день полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве и начала розыск нарушителя.

Ранее в московском Строгине задержали 68 участников голой вечеринки.