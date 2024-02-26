Голая вечеринка свингеров из Строгино привлекла внимание московской полиции

"Голая вечеринка" в Строгино: задержано почти 70 человек

1:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники московской полиции доставили в отделение несколько десятков человек, участвовавших в "голой вечеринке" в частном доме на 2-й Лыковской улице в Строгино, сообщает телеканал РЕН ТВ. В настоящее время правоохранительные органы Москвы проводят проверку.

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В ночь на 25 февраля в отделение полиции поступило анонимное обращение. Неизвестный сообщил, что в частном доме на северо-западе Москвы проходит "голая вечеринка" с большим количеством участников. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место сигнала, где задержали 68 человек и доставили их в разные отделы полиции для выяснения обстоятельств.

Как уточняет телеграм-канал Shot, соседи устали от шума и криков свингеров, доносящихся из частного дома до четырех утра. В окнах видели силуэты, однако на звонки никто в доме не отвечал, а дверь не открывали. В результате жители обратились в полицию.

В здании, расположенном в закрытом коттеджном массиве с собственной охраной, правоохранители обнаружили пилоны для стриптиза, деревянный крест и металлическую клетку. Хозяин дома ранее проживал в Германии, его местонахождение в настоящий момент устанавливается. Известно, что ранее полицейских уже вызывали из-за вечеринок в этом доме.