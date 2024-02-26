Дополнительно пенсии проиндексируют с 1 марта

Среди пенсионеров есть те, кому с 1 марта проиндексируют пенсионные выплаты, хотя общая индексация была уже в январе этого года.
"Пенсии увеличатся только у тех, кому в феврале исполнилось 80 лет. И эта выплата будет произведена единоразово, — рассказал "Вечерней Москве" председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
Те, кому в феврале исполнилось 80 лет, получат сразу несколько выплат: страховую пенсию, фиксированную выплату и вторую фиксированную часть пенсии по старости.
Кроме того, в апреле этого года некоторые пенсионеры тоже могут рассчитывать на дополнительную индексацию выплат.
По словам Рязанского, в апреле пройдет индексация пенсии льготной категории граждан: инвалидов, инвалидов с детства, тех, кто не выработал производственный стаж для начисления пенсии.
Напомним, что в январе страховые пенсии увеличили на 7,5 процента. Кроме того, повысили фиксированные выплаты к страховой пенсии. С начала 2024-го года средняя пенсия составила 23 тысячи рублей.
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