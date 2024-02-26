Фермеры пытались прорваться на встречу министров сельского хозяйства. Полиция применила слезоточивый газ и водометы

Полиция применила слезоточивый газ против фермеров, попытавшихся прорваться в Евроквартал Брюсселя, где проходит встреча министров сельского хозяйства ЕС.
Несколько десятков аграриев на тракторах хотели прорвать заграждение, но полицейские распылили слезоточивый газ и применили водометы, полив протестующих сверху.
Противостояние фермеров и полицейских в Брюсселе продолжается уже несколько дней. Протестующие строят баррикады из покрышек и подручных предметов и поджигают их — полиция пытается этому помешать.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.