Фермеры пытались прорваться на встречу министров сельского хозяйства. Полиция применила слезоточивый газ и водометы

Полиция применила слезоточивый газ против фермеров, пытавшихся прорваться в Евроквартал Брюсселя

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Полиция применила слезоточивый газ против фермеров, попытавшихся прорваться в Евроквартал Брюсселя, где проходит встреча министров сельского хозяйства ЕС.

Фото: wikimedia.org by Berlinschneid is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

Несколько десятков аграриев на тракторах хотели прорвать заграждение, но полицейские распылили слезоточивый газ и применили водометы, полив протестующих сверху.

Противостояние фермеров и полицейских в Брюсселе продолжается уже несколько дней. Протестующие строят баррикады из покрышек и подручных предметов и поджигают их — полиция пытается этому помешать.