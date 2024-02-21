Инструкция: как не остаться совсем без денег после потери телефона

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Эксперт Шутов объяснил, как действовать при утере смартфона

1:19
Общество

Жизнь современного человека плотно завязана на смартфон: карты, пароли, онлайн-банкинг — всё в нём. Преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал агентству "Прайм", как не лишиться этого при утрате гаджета.

Эксперт Шутов объяснил, как действовать при утере смартфона
Фото: PxHere is licensed under CC0

Сначала нужно заблокировать сим-карту и аккаунт, к которому привязано устройство: если оно на Android — через Google-сервисы, если у вас был iPhone — iCloud, соответственно.

Блокировка эта стопроцентной гарантии не даёт, поэтому смените на всякий случай пароли на сайтах и в соцсетях. "Так вы уменьшите шанс на нежелательные действия со стороны вероятного злоумышленника", — рекомендует специалист.

Далее следует оповестить о вашей пропаже родственников, друзей и знакомых. "Это важно, чтобы они не отвечали на фейковые запросы о переводе средств и не реагировали на другие обманные действия", — объясняет Шутов.

Прежде чем обратиться в полицию, найдите коробку от вашего смартфона, чтобы сообщить сыщикам его IMEI. "Так правоохранители смогут быстрее обнаружить пропавший девайс", — подчёркивает эксперт.

Если любимый гаджет при вас, но попал в воду — это не меньшая катастрофа. Как быть в таком трагическом случае, посоветовал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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