В Госдуме предложили ввести для иноагентов отчетность о доходах и расхода

Первый зампред Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой заявил о необходимости ввести годовую отчетность для иноагентов и их родственников о доходах и расходах, а также о наличии недвижимости и ценных бумаг.
По мнению депутата, законом не учтены обстоятельства, при которых близкие родственники иноагента могут быть вовлечены в отношения между агентом и иностранным источником, а следовательно, уклоняясь от предоставления сведений о поддержке от иностранного источника, иноагент может пойти на соответствующий сговор с близкими родственниками или третьими лицами.
Ранее Луговой предлагал создать библиотеку иноагентов, где будет аккумулироваться информация об их деятельности, а также ввести шкалу ранжирования персоналий по степени вины и возможного ущерба от их деятельности.
Напомним, что сегодня, 20 февраля, Госдума приняла законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иностранных агентов, в их социальных сетях и на других интернет-площадках. Помимо того, к концу 2023 года задолженность иностранных агентов перед российским бюджетом по налогам и штрафам достигла 12,3 миллионов рублей.
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