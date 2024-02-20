Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже Эвана Гершковича

Мосгорсуд отказался освободить обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича

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Мосгорсуд отказался освобождать американского журналиста Эвана Гершковича. Журналиста оставили под стражей в СИЗО.

Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative CommonsCC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ранее гражданин США Гершкович подал жалобу на продление ареста, но она была отклонена.

Напомним, что Эван Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ, при попытке получить секретные данные об одном из оборонно-промышленных предприятий Екатеринбурга. Лефортовский суд Москвы отправил американца в СИЗО.

Судьбой Гершковича во время интервью с Владимиром Путиным поинтересовался Такер Карлсон. Он спросил, готов ли российский президент проявить великодушие и отпустить американского журналиста. Карлсон заверил, что Гершкович "совершенно точно не является шпионом". На это Путин ответил, что Россия и так слишком часто вела себя великодушно, и напомнил, что Гершковича поймали с поличным.