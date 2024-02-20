Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже Эвана Гершковича

Мосгорсуд отказался освобождать американского журналиста Эвана Гершковича. Журналиста оставили под стражей в СИЗО.
Ранее гражданин США Гершкович подал жалобу на продление ареста, но она была отклонена.
Напомним, что Эван Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ, при попытке получить секретные данные об одном из оборонно-промышленных предприятий Екатеринбурга. Лефортовский суд Москвы отправил американца в СИЗО.
Судьбой Гершковича во время интервью с Владимиром Путиным поинтересовался Такер Карлсон. Он спросил, готов ли российский президент проявить великодушие и отпустить американского журналиста. Карлсон заверил, что Гершкович "совершенно точно не является шпионом". На это Путин ответил, что Россия и так слишком часто вела себя великодушно, и напомнил, что Гершковича поймали с поличным.
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