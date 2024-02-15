СК РФ шокирован невиданным: условия жильцов в доме поселка Оконешниково ужасные

Бастрыкин потребовал доклад о жилищных условиях в поселке Оконешниково

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава Следственного Комитета РФ, Александр Бастрыкин, привлек внимание к проблеме жилищных условий в поселке Оконешниково. Жильцы, в основном воспитанники детских домов, столкнулись с невыносимыми условиями проживания из-за отсутствия отопления и трещин в стенах.

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Их обращения остались без ответа со стороны районной администрации, центра учета содержания собственности и прокуратуры. Следственный комитет РФ подтвердил отсутствие реакции со стороны ответственных лиц и запустил доследственную проверку. Об этом сообщает gorod55.ru.

Руководитель СУ СК РФ по Омской области, Олег Винников, предоставит доклад об этой ситуации главе федерального аппарата, Александру Бастрыкину.