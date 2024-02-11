Новые возможности в Омске: вакансии директора образования и заместителя директора имущественных отношений

В Омске ищут заместителя директора департамента имущественных отношений и директора департамента образования

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

В мэрии Омска открыты две вакансии на руководящие должности: директора департамента образования и заместителя директора департамента имущественных отношений. Кандидаты на должность директора образования должны иметь высшее образование в одном из специализированных направлений, а также опыт работы и стаж государственной службы.

Фото: openverse by Waltie is licensed under CC BY 2.0

Зарплата директора образования составит от 78 до 119 тысяч рублей в месяц. На вакантную должность заместителя директора департамента имущественных отношений требуется кандидат с высшим юридическим образованием. Об этом сообщает gorod55.ru.

Зарплата этой должности составит от 50 до 61 тысячи рублей в месяц. В состав зарплаты входят оклад и ежемесячные выплаты, такие как надбавки за особые условия службы и выслугу лет, а также премии за выполнение служебных задач и материальная помощь.