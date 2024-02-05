В РФ закроют доступ к требованиям по блокировке сайтов

Роскомнадзор может закрыть доступ к требованиям по блокировке сайтов

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Роскомнадзор может закрыть публичный доступ к информации, связанной с требованиями Генеральной прокуратуры. Речь идет об ограничении доступа к сетевым ресурсам. На портале regulation. gov.ru опубликован соответствующий проект приказа. В нём предлагается обезличить блокировку ресурсов.

Фото: Dailymotion.com

Соответствующие изменения вносятся в порядок функционирования информационной системы взаимодействия. Через неё операторы получают информацию о заблокированных сайтах. Регулятор уберёт пункт, по которому пользователи смогут проверять наличие требований Генпрокуратуры.

Также Роскомнадзор исключит номер требования из реестра. Речь идёт об ограничении доступа к ресурсам.

Ранее сообщалось о том, что шансы на блокировку Google и YouTube весьма велики, благо технические возможности для этого есть, сообщил известный деятель российской IT-индустрии.