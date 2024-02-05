В РФ закроют доступ к требованиям по блокировке сайтов

Роскомнадзор может закрыть публичный доступ к информации, связанной с требованиями Генеральной прокуратуры. Речь идет об ограничении доступа к сетевым ресурсам. На портале regulation. gov.ru опубликован соответствующий проект приказа. В нём предлагается обезличить блокировку ресурсов.
Соответствующие изменения вносятся в порядок функционирования информационной системы взаимодействия. Через неё операторы получают информацию о заблокированных сайтах. Регулятор уберёт пункт, по которому пользователи смогут проверять наличие требований Генпрокуратуры.
Также Роскомнадзор исключит номер требования из реестра. Речь идёт об ограничении доступа к ресурсам.
Ранее сообщалось о том, что шансы на блокировку Google и YouTube весьма велики, благо технические возможности для этого есть, сообщил известный деятель российской IT-индустрии.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.