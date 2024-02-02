Шукшина привлекла СК РФ к делу о выселении многодетной семьи в Москве

Шукшина добилась проверки Бастрыкина в деле о выселении многодетной семьи в Москве

0:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Мария Шукшина поблагодарила главу СК Александра Бастрыкина, который вмешался в дело о выселении из квартиры семьи с пятью маленькими детьми.

Фото: ГК Профит

Шукшину образовало то, что судьба многодетной семьи, которой грозило выселение из московской квартиры, привлекла внимание Следственного комитета РФ.

Специалисты СК занялись проверкой по информации о нарушении жилищных прав многодетной семьи в Москве.

Ранее сообщалось, что семью с пятью детьми хотят выставить на улицу из квартиры, в которой глава семейства прожил 30 лет.