Шукшина привлекла СК РФ к делу о выселении многодетной семьи в Москве

Мария Шукшина поблагодарила главу СК Александра Бастрыкина, который вмешался в дело о выселении из квартиры семьи с пятью маленькими детьми.
Шукшину образовало то, что судьба многодетной семьи, которой грозило выселение из московской квартиры, привлекла внимание Следственного комитета РФ.
Специалисты СК занялись проверкой по информации о нарушении жилищных прав многодетной семьи в Москве.
Ранее сообщалось, что семью с пятью детьми хотят выставить на улицу из квартиры, в которой глава семейства прожил 30 лет.
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.