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Шукшина возмущена выселением многодетной семьи из квартиры в Москве

Шукшина заступилась за многодетную семью, которую выселяют из квартиры в Москве

0:52
Шоу-бизнес

Мария Шукшина опубликовала видео с рассказом многодетных родителей, которых выгоняют из московской квартиры, в которой семья проживала 30 лет.

Шукшина заступилась за многодетную семью, которую выселяют из квартиры в Москве
Фото: https://www.flickr.com/photos/138290857@N06/25976877340 by Брусника

Актрису возмутила история с выселением многодентной семьи, в которой воспитываются пятеро несовершеннолетних детей. Глава семейства рассказал, что квартиру, в которой он с женой и детьми проживает, предоставили его отцу, ветерану труда.

Теперь же депортамент правительства Москвы принял решение о выселении семьи из квартиры.

Шукшину возмутила данная история. Она напомнила, что 2024 года был объявлен в России годом семьи.

"Уже предчувствую, что весь этот год мы будем слышать из всех утюгов о безмерной, всесторонней и горячей поддержке семей, а реальность, как всегда, кардинально противоположна", — написала заслуженная артистка России под видео.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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