Шукшина возмущена выселением многодетной семьи из квартиры в Москве

Мария Шукшина опубликовала видео с рассказом многодетных родителей, которых выгоняют из московской квартиры, в которой семья проживала 30 лет.
Актрису возмутила история с выселением многодентной семьи, в которой воспитываются пятеро несовершеннолетних детей. Глава семейства рассказал, что квартиру, в которой он с женой и детьми проживает, предоставили его отцу, ветерану труда.
Теперь же депортамент правительства Москвы принял решение о выселении семьи из квартиры.
Шукшину возмутила данная история. Она напомнила, что 2024 года был объявлен в России годом семьи.
"Уже предчувствую, что весь этот год мы будем слышать из всех утюгов о безмерной, всесторонней и горячей поддержке семей, а реальность, как всегда, кардинально противоположна", — написала заслуженная артистка России под видео.
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