Тайна пяти языков любви: как понять и улучшить романтическую связь

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Языки любви: пять уникальных способов выражения эмоций и чувств

1:31
Общество » Семья

В мире, где каждый человек уникален, способы выражения и восприятия любви также бывают разные. Психологи портала psychologytoday.com выделяют пять основных "языков любви" - уникальных способов, которыми мы выражаем свои эмоции и чувства к нашим близким.

Языки любви: пять уникальных способов выражения эмоций и чувств
Фото: hub.theentertainerme.com

Слова похвалы и поддержки

Для некоторых людей слова имеют огромное значение. Они чувствуют себя любимыми и важными, когда слышат комплименты, слова поддержки и признания. Для них важно не только то, что говорится, но и как это говорится.

Время и внимание

Для других важно, чтобы их близкие уделяли своё свободное время и внимание. Это может выражаться в прогулках вдвоем, простых разговорах, совместных занятиях. Присутствие и внимание становятся для них языком любви.

Подарки

Для некоторых людей важно получать внимание в виде подарков. Этот жест может заставить чувствовать себя особенным и любимым, даже если он будет не очень дорогим.

Физическое прикосновение

Для других людей физические жесты, такие как объятия, поцелуи и держание за руки, выражают любовь более ярко, чем слова или подарки.

Совместные дела

Для некоторых людей важна совместная реализация задач и ведение общих дел. Видеть готовность партнера помочь или разделить ответственность - это для них проявление заботы и привязанности.

Ознакомьтесь с этими языками, чтобы лучше понимать себя и своего партнёра.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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